Giornata contro la violenza sulle donne | quando è nata e perché si celebra il 25 novembre

Il 25 novembre si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne ( I DATI ). In tanti Paesi, tra cui l'Italia, si tengono manifestazioni, mostre, cortei, sit-in, convegni e installazioni per ricordare le vittime e per affrontare il tema della violenza di genere ( COSA SONO I FEMMINICIDI ). Ma da dove ha origine questa ricorrenza? E quali sono i suoi simboli?. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Giornata contro la violenza sulle donne: quando è nata e perché si celebra il 25 novembre

Scopri altri approfondimenti

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne la premier ribadisce l'impegno "per costruire un'Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta" - facebook.com Vai su Facebook

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Secondo fanpage.it

25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. Lo riporta repubblica.it

Giornata contro la violenza sulle donne: film, serie e podcast da vedere e ascoltare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giornata contro la violenza sulle donne: film, serie e podcast da vedere e ascoltare ... Si legge su tg24.sky.it