Giornata contro la violenza sulle donne | le tante iniziative dei carabinieri

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, sottolineando l’importanza della prevenzione e del sostegno alle vittime.Le caserme. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

MattinaRai1. . Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la storia di Giordana e Selenia, due donne il cui destino si è intrecciato drammaticamente. Rivedi l'intervista integrale di Daniela Ferolla su #RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e i #16Days, inauguriamo a Roma le mostre “Nyama” e “DaméLéKé”, realizzate in Mali con @coopi, @WeWorldOnlus, @AICSDakar e @UNFPA. Il 27/11 presentazione dell’Atlas “Claiming Space” Vai su X

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Come scrive fanpage.it

25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne - Focus.it - Non facciamo abbastanza per proteggere le donne: ce lo ricorda un report dell’OMS pubblicato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. focus.it scrive

Giornata Contro la Violenza sulle Donne, RaiPlay scuote le coscienze: 5 film imperdibili che non riuscirete a dimenticare - In occasione della Giornata Contro la Violenza sulle Donne, RaiPlay propone film necessari per trasformare questo evento in un momento di consapevolezza reale. Scrive libero.it