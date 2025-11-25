Giornata contro la violenza sulle donne | le tante iniziative dei carabinieri

Leccotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, sottolineando l’importanza della prevenzione e del sostegno alle vittime.Le caserme. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

