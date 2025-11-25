Giornata contro la violenza sulle donne la cerimonia in Comune e le parole del sindaco Matteo Lepore

Ilrestodelcarlino.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

giornata contro la violenza sulle donne la cerimonia in comune e le parole del sindaco matteo lepore

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata contro la violenza sulle donne, la cerimonia in Comune e le parole del sindaco Matteo Lepore

Altre letture consigliate

giornata contro violenza donneGiornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Scrive fanpage.it

giornata contro violenza donne25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. Come scrive repubblica.it

giornata contro violenza donneGiornata contro la violenza sulle donne: film, serie e podcast da vedere e ascoltare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giornata contro la violenza sulle donne: film, serie e podcast da vedere e ascoltare ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Contro Violenza Donne