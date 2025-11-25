Giornata contro la violenza sulle donne | In Emilia-Romagna la differenza retributiva di genere è ancora del 34%

Parmatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'incontro di questa mattina, promosso nel Salone trentin da Cgil e Women Cgil Parma in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il tema della violenza è stato affrontato dal punto di vista delle azioni concrete che si possono agire, attraverso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

