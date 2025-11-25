Giornata contro la violenza sulle donne | In Emilia-Romagna la differenza retributiva di genere è ancora del 34%

Nell'incontro di questa mattina, promosso nel Salone trentin da Cgil e Women Cgil Parma in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il tema della violenza è stato affrontato dal punto di vista delle azioni concrete che si possono agire, attraverso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne anche il commento della madre della ragazza uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello: “La tua assenza è una ferita che sanguina sempre” - facebook.com Vai su Facebook

Nella giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne arrivano notizie così terribili. La Lega propone da tempo la CASTRAZIONE CHIMICA per fermare stupratori e pedofili, la nostra proposta è già in Parlamento. Che tutti ci diano una mano, convegn Vai su X

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Segnala fanpage.it

25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. Secondo repubblica.it

La pallavolo in prima linea contro la violenza sulle donne - Fipav e Leghe nella Giornata nel prossimo weekend promuoveranno su tutti i campi numerose iniziative volte a porre l'accento su una tematica della quale non si parla mai abbastanza ... Secondo corrieredellosport.it