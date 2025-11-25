Giornata contro la violenza sulle donne Il messaggio di Mattarella

La giornata contro la violenza sulle donne. Si celebra oggi da nord a sud con una serie di eventi. Ma la tragica lista dei femminicidio si allunga. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata contro la violenza sulle donne. Il messaggio di Mattarella

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne la premier ribadisce l'impegno "per costruire un'Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta" - facebook.com Vai su Facebook

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. fanpage.it scrive

Giornata contro la violenza sulle donne, mai così tante nelle case rifugio: accessi aumentati del 32% - L'aumento del 32,6% delle donne che il centro antiviolenza del Comune ha accolto nei primi dieci mesi del 2025 è rilevante, in confronto allo stesso periodo del 2024: ... Scrive ilgazzettino.it

25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. Riporta repubblica.it