Giornata contro la violenza sulle donne | i dipendenti comunali si vestono di rosso per dire no alla violenza di genere

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, i dipendenti del comune di Rimini hanno voluto far sentire la propria voce con un gesto semplice ma significativo: indossare un indumento o un accessorio rosso per manifestare vicinanza e sostegno a tutte le vittime di violenza di genere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne anche il commento della madre della ragazza uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello: “La tua assenza è una ferita che sanguina sempre” - facebook.com Vai su Facebook

#25novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Basta pregiudizi. Stiamo dalla parte della vittima. Se hai subito violenza, chiedi aiuto: chiama il 1522, numero unico dei centri #antiviolenza, a sostegno delle donne in difficoltà. Vai su X

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Da fanpage.it

25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. Riporta repubblica.it

Giornata contro la violenza sulle donne, Meloni: «Va combattuta senza sosta, non ci fermiamo» - «In ogni ambito della vita sociale e privata, nelle case, nei luoghi di lavoro e negli spazi urbani, il principio della parità tarda ad affermarsi, limitando l'autonomia femminile, compromettendo la ... Lo riporta ilgazzettino.it