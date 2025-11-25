Giornata contro la violenza sulle donne Gino Cecchettin contro il modello di maschio alfa | Ci rende soli

Notizie.virgilio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, Gino Cecchettin ha riportato la sua testimonianza e il suo impegno in un appello agli uomini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

giornata contro la violenza sulle donne gino cecchettin contro il modello di maschio alfa ci rende soli

© Notizie.virgilio.it - Giornata contro la violenza sulle donne, Gino Cecchettin contro il modello di "maschio alfa": "Ci rende soli"

Leggi anche questi approfondimenti

giornata contro violenza donneGiornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Scrive fanpage.it

giornata contro violenza donne25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. Lo riporta repubblica.it

giornata contro violenza donneGiornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, le iniziative in Provincia - Il consiglio provinciale aderisce all'iniziativa "Posto occupato". Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Contro Violenza Donne