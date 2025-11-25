Giornata contro la violenza sulle donne |   Dentro le parole oltre il silenzio l’iniziativa della Città Metropolitana di Napoli all’Albergo dei Poveri

Puntomagazine.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Denuncia il suo aggressore poche ore prima: i carabinieri arrestano l’ex compagno dopo l’ennesima violenza.. Un’esperienza sensoriale per vivere dal di dentro la violenza domestica, un convegno multidisciplinare, una mostra e lo “Spogliatoio emotivo”, una sorta di sportello al quale rivolgersi per chiedere aiuto: sono questi i quattro momenti in cui si articolerà l’evento organizzato dalla Città Metropolitana di Napoli per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in programma il prossimo 25 novembre, dalle 15 alle 19, al Real Albergo dei Poveri di piazza Carlo III a Napoli, dal titolo “Dentro le parole, oltre il silenzio: Esperienza immersiva, Vernissage, Riflessioni sulla violenza di genere”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

giornata contro la violenza sulle donne 160 dentro le parole oltre il silenzio l8217iniziativa della citt224 metropolitana di napoli all8217albergo dei poveri

© Puntomagazine.it - Giornata contro la violenza sulle donne: “Dentro le parole, oltre il silenzio”, l’iniziativa della Città Metropolitana di Napoli all’Albergo dei Poveri

Altri contenuti sullo stesso argomento

giornata contro violenza donne25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne - Focus.it - Non facciamo abbastanza per proteggere le donne: ce lo ricorda un report dell’OMS pubblicato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si legge su focus.it

giornata contro violenza donneGiornata contro la violenza sulle donne, Meloni: va combattuta senza sosta, non ci fermiamo - Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta». Segnala ilmattino.it

giornata contro violenza donneGiornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Contro Violenza Donne