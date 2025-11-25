Giornata contro la violenza sulle donne | Dentro le parole oltre il silenzio l’iniziativa della Città Metropolitana di Napoli all’Albergo dei Poveri

Un'esperienza sensoriale per vivere dal di dentro la violenza domestica, un convegno multidisciplinare, una mostra e lo "Spogliatoio emotivo", una sorta di sportello al quale rivolgersi per chiedere aiuto: sono questi i quattro momenti in cui si articolerà l'evento organizzato dalla Città Metropolitana di Napoli per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in programma il prossimo 25 novembre, dalle 15 alle 19, al Real Albergo dei Poveri di piazza Carlo III a Napoli, dal titolo "Dentro le parole, oltre il silenzio: Esperienza immersiva, Vernissage, Riflessioni sulla violenza di genere".

