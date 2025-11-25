Giornata contro la violenza sulle donne aumentano i reati nel Pescarese | l' impegno dei carabinieri VIDEO

Ilpescara.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumentano, nella provincia di Pescara, i delitti denunciati in riferimento al codice rosso, la legge finalizzata a rafforzare la tutela di coloro che subiscono violenze domestiche e di genere: nel 2024, rispetto al 2023, sono passati da 286 a 307. Per quanto riguarda il 2025, invece, i dati sono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

giornata contro violenza donneGiornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Da fanpage.it

giornata contro violenza donne25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. repubblica.it scrive

giornata contro violenza donneGiornata contro la violenza sulle donne, mai così tante nelle case rifugio: accessi aumentati del 32% - L'aumento del 32,6% delle donne che il centro antiviolenza del Comune ha accolto nei primi dieci mesi del 2025 è rilevante, in confronto allo stesso periodo del 2024: ... Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Contro Violenza Donne