Giornata contro la violenza sulle donne | a Carpaneto una serata per riflettere e non dimenticare

«Il 25 novembre rappresenta per tutte le comunità un momento fondamentale di riflessione e responsabilità collettiva. Ogni anno, in questa data, siamo chiamati a fermarci e a riconoscere con lucidità e coraggio la gravità del fenomeno della violenza contro le donne, che continua a ferire famiglie. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

