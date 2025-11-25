Giornata contro la violenza sulle donne 2025 un’occasione per riflettere | cosa vedere in tv tra film e approfondimenti

Cityrumors.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa vedere in tv per la Giornata contro la violenza sulle donne: film e approfondimenti per riflettere.  Martedì 25 novembre 2025 ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’occasione per riflettere e sensibilizzare l’opinione pubblica su uno dei problemi sociali più cruenti dei nostri tempi. Stando infatti ai dati diffusi dal Viminale, tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025 sono stati commessi ben 44 femminicidi. (Cityrumors.it) La data scelta per la ricorrenza non è casuale, ma legata al giorno del brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal, avvenuto nella Repubblica Dominicana nel 1960. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

giornata contro la violenza sulle donne 2025 un8217occasione per riflettere cosa vedere in tv tra film e approfondimenti

© Cityrumors.it - Giornata contro la violenza sulle donne 2025, un’occasione per riflettere: cosa vedere in tv tra film e approfondimenti

