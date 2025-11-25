Giornata contro la violenza sulle donne 2025 un’occasione per riflettere | cosa vedere in tv tra film e approfondimenti

Cosa vedere in tv per la Giornata contro la violenza sulle donne: film e approfondimenti per riflettere. Martedì 25 novembre 2025 ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’occasione per riflettere e sensibilizzare l’opinione pubblica su uno dei problemi sociali più cruenti dei nostri tempi. Stando infatti ai dati diffusi dal Viminale, tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025 sono stati commessi ben 44 femminicidi. (Cityrumors.it) La data scelta per la ricorrenza non è casuale, ma legata al giorno del brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal, avvenuto nella Repubblica Dominicana nel 1960. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Giornata contro la violenza sulle donne 2025, un’occasione per riflettere: cosa vedere in tv tra film e approfondimenti

Approfondisci con queste news

[25.11] Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Una donna vittima di violenza sessuale deve affrontare un percorso, doloroso ma necessario: è indispensabile per lei conoscere il trauma e lasciarsi guidare da un team di speci - facebook.com Vai su Facebook

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e i #16Days, inauguriamo a Roma le mostre “Nyama” e “DaméLéKé”, realizzate in Mali con @coopi, @WeWorldOnlus, @AICSDakar e @UNFPA. Il 27/11 presentazione dell’Atlas “Claiming Space” Vai su X

25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne - Focus.it - Non facciamo abbastanza per proteggere le donne: ce lo ricorda un report dell’OMS pubblicato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si legge su focus.it

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Segnala fanpage.it

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative istituzionali - Meloni: "Fenomeno intollerabile, un atto contro la libertà di tutti. Segnala msn.com