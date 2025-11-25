Giornata contro la violenza sulle donne 2025 corona di fiori in memoria delle vittime di femminicidio Lepore | A Bologna 1.200 seguite dai centri

Bologna, 25 novembre 2025 – Cerimonia nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sotto la lapide “in memoria di tutte le vittime del femminicidio ” il sindaco Matteo Lepore, la vicesindaca Emily Clancy e la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca hanno deposto una corona di fiori rossi. Giornata contro la violenza sulle donne, la cerimonia in Comune e le parole del sindaco Matteo Lepore Giornata contro la violenza sulle donne, le parole del sindaco. “La violenza sulle donne è un tema sentito purtroppo soprattutto dalle donne, ma anche gli uomini devono esporsi” e fare la loro parte “perché loro devono essere i protagonisti del cambiamento”, dice il primo cittadino, sottolineando che sono 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornata contro la violenza sulle donne 2025, corona di fiori in memoria delle vittime di femminicidio. Lepore: “A Bologna 1.200 seguite dai centri”

