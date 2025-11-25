Giornata contro la violenza sulle donne 2025 44 vittime dall’inizio dell’anno | chi sono

Sono 44 le vittime di femminicidio dallinizio dellanno. Oggi, 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, vogliamo ricordarle. Sono storie che fanno male perché ci ricordano che la violenza di genere esiste e che gli strumenti per combatterla a volte sono ancora insufficienti. In tutta Italia – oltre al numero nazionale 1522 – esiste una rete di centri antiviolenza, case rifugio e sportelli specializzati che lavorano ogni giorno per offrire ascolto, protezione, supporto psicologico, legale e sociale. Tutti i servizi sono gratuiti, riservati, e accessibili anche senza denuncia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

