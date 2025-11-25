Giornata contro la violenza sulle donne 2025 44 vittime dall’inizio dell’anno | chi sono
Sono 44 le vittime di femminicidio dall’inizio dell’anno. Oggi, 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, vogliamo ricordarle. Sono storie che fanno male perché ci ricordano che la violenza di genere esiste e che gli strumenti per combatterla a volte sono ancora insufficienti. In tutta Italia – oltre al numero nazionale 1522 – esiste una rete di centri antiviolenza, case rifugio e sportelli specializzati che lavorano ogni giorno per offrire ascolto, protezione, supporto psicologico, legale e sociale. Tutti i servizi sono gratuiti, riservati, e accessibili anche senza denuncia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
[25.11] Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Una donna vittima di violenza sessuale deve affrontare un percorso, doloroso ma necessario: è indispensabile per lei conoscere il trauma e lasciarsi guidare da un team di speci - facebook.com Vai su Facebook
Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e i #16Days, inauguriamo a Roma le mostre “Nyama” e “DaméLéKé”, realizzate in Mali con @coopi, @WeWorldOnlus, @AICSDakar e @UNFPA. Il 27/11 presentazione dell’Atlas “Claiming Space” Vai su X
25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne - Focus.it - Non facciamo abbastanza per proteggere le donne: ce lo ricorda un report dell’OMS pubblicato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Scrive focus.it
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 2025, frasi e citazioni per riflettere sul 25 novembre - Abbiamo scelto le frasi e le citazioni più significative per riflettere e sensibilizzare sul tema. Riporta fanpage.it
La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative istituzionali - Meloni: "Fenomeno intollerabile, un atto contro la libertà di tutti. Riporta msn.com