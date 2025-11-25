Giornata contro la violenza Foti | Il rispetto per una donna inizia dalle parole

“Ci sono ferite che non si vedono e rumori che non hanno suono. A volte la violenza non lascia lividi sulla pelle, ma impronte sull’anima. Può nascere da una frase leggera, da un giudizio lanciato come niente, da definizioni che diventano confini. Perché le parole non sono solo suoni: sono chiavi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it