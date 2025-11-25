Giorgia Soleri | Voce delle Malattie Invisibili nella Società Contemporanea

Giorgia Soleri è un'attivista e sostenitrice delle malattie invisibili, dedicando il suo impegno a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sofferenza di coloro che affrontano quotidianamente queste condizioni.

“Ho odiato il mio corpo” Nella nuova session di #Scomode, @giorgiasoleri_ rompe il silenzio sul rapporto complesso con il proprio corpo. Racconta come la società sia spesso pronta a giudicare sulla base dell’aspetto e di quanto si veda all’esterno - facebook.com Vai su Facebook

Giorgia Soleri “Io, milanese ho scelto Roma per amore e sono rimasta per la città” roma.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

“Lo scontrino del dolore”: 8.463 euro per curarsi. Giorgia Soleri, indignata, racconta della sua malattia - Giorgia Soleri denuncia i costi delle patologie ignorate in Italia. Lo riporta bigodino.it

Giorgia Soleri e lo “scontrino del dolore”: più di 8 mila euro spesi in un anno per la vulvodinia - L’influencer mostra sui social le spese mediche sostenute in un anno per convivere con vulvodinia e dolore pelvico cronico. Riporta iodonna.it

Giorgia Soleri condivide il costo delle cure della vulvodinia - Giorgia Soleri, nota influencer e attivista, ha recentemente pubblicato sui social la foto di uno scontrino relativo a una delle tante spese sostenute per curare la vulvodinia, una condizione che le è ... Lo riporta it.blastingnews.com