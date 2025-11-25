Giorgia Soleri | Voce delle Malattie Invisibili nella Società Contemporanea

Giorgia Soleri è un'attivista e sostenitrice delle malattie invisibili, dedicando il suo impegno a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sofferenza di coloro che affrontano quotidianamente queste condizioni. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

“Lo scontrino del dolore”: 8.463 euro per curarsi. Giorgia Soleri, indignata, racconta della sua malattia - Giorgia Soleri denuncia i costi delle patologie ignorate in Italia. Lo riporta bigodino.it

Giorgia Soleri e lo “scontrino del dolore”: più di 8 mila euro spesi in un anno per la vulvodinia - L’influencer mostra sui social le spese mediche sostenute in un anno per convivere con vulvodinia e dolore pelvico cronico. Riporta iodonna.it

giorgia soleri voce malattieGiorgia Soleri condivide il costo delle cure della vulvodinia - Giorgia Soleri, nota influencer e attivista, ha recentemente pubblicato sui social la foto di uno scontrino relativo a una delle tante spese sostenute per curare la vulvodinia, una condizione che le è ... Lo riporta it.blastingnews.com

