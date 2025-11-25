Giorgia Meloni | Contro la violenza sulle donne dobbiamo fare ogni giorno di più

«Dobbiamo continuare a fare, ogni giorno, molto di più. Per proteggere, per prevenire, per sostenere. Per costruire un’Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta. La libertà e la dignità delle donne sono un dovere dello Stato e una responsabilità di tutti». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni nella giornata contro la violenza sulle donne. «La violenza sulle donne è un atto contro la libertà. Di tutti. Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta. In questi anni, abbiamo varato leggi molto significative, inasprito le pene e rafforzato gli strumenti a disposizione, come il “codice rosso” e le misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Open.online