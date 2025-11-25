Gioielli da 40mila euro nascosti nelle mutande | così scappavano dopo aver truffato un'anziana
Due uomini sono stati arrestati a Cassino mentre viaggiavano con 40mila euro di gioielli nascosti negli slip: il bottino della truffa a un’anziana di Siena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
