Giochi invernali alle porte | a Bormio attese ventimila presenze | Ci mostreremo al mondo nella forma migliore
Bormio (Sondrio). 25 novembre 2025 – Bormio e la Magnifica Terra sono pronte per l’evento olimpico. Il Comune e la Fondazione Milano-Cortina hanno organizzato nei giorni scorsi una serata di presentazione delle Olimpiadi. E i residenti hanno risposto in massa, riempiendo la sala congressi di Bormio Terme. “ La vostra presenza – ha detto il sindaco Silvia Cavazzi – testimonia l’interesse e l’attenzione nei confronti di un evento epocale che ha già cambiato il volto di Bormio e che segnerà il nostro futuro. Siamo consapevoli delle responsabilità che abbiamo ma sono certa che ci mostreremo al mondo nella nostra forma migliore, promuovendo la nostra offerta turistica a un pubblico internazionale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
