Gioca in edicola e vince oltre 21mila euro

25 nov 2025

Un colpo niente male quello messo a segno con il SuperEnalotto nell’Alto Garda: nell’estrazione di venerdì 21 novembre, ad Arco è stato centrato un “5” da 21.481,34 euro, con la giocata effettuata in quel dell’Edicola Angelina Michelini in largo Pina, 9.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

