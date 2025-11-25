Gino Cecchettin sul 25 novembre | La trasformazione deve partire da noi uomini

Ildifforme.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oggi posso dirlo con sincerità: quel modello di maschio che vive per dimostrare qualcosa non ci rende più forti: ci rende solo più soli, più arrabbiati, più lontani da chi amiamo". È questo uno dei passaggi dell'editoriale di Gino Cecchettin sul quotidiano La Stampa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gino cecchettin sul 25 novembre la trasformazione deve partire da noi uomini

© Ildifforme.it - Gino Cecchettin sul 25 novembre: “La trasformazione deve partire da noi uomini”

