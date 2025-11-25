Gino Cecchettin sul 25 novembre | La trasformazione deve partire da noi uomini
"Oggi posso dirlo con sincerità: quel modello di maschio che vive per dimostrare qualcosa non ci rende più forti: ci rende solo più soli, più arrabbiati, più lontani da chi amiamo". È questo uno dei passaggi dell'editoriale di Gino Cecchettin sul quotidiano La Stampa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
