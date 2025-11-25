GIGI E VANESSA INSIEME | GERRY SCOTTI OSPITE D’ONORE MA SONO TANTI I VIP ATTESI

Mercoledì 26 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Gigi e Vanessa – Insieme”: il grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise. Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra che accompagnerà esibizioni dal vivo, momenti di spensieratezza e racconti di vita condivisi. Ospiti della seconda puntata: Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Andrea Pucci, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Noemi, Ale e Franz, Pier Francesco Favino e Biagio Antonacci. Prodotto da R.T.I, “ Gigi e Vanessa – Insieme ” è un varietà che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

