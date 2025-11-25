Gigaciao pubblica ‘Il misterioso papero del Giappone – Migliori nemici

Per tutti gli amanti di storie assurde è arrivato in tutte le fumetterie e librerie, il nuovissimo fumetto del papero più strambo di tutto l’oriente con ‘Il misterioso papero del Giappone – Migliori nemici’. Ecco il comunicato stampa Il papero del Giappone e il Ninja blu sono tornati sulle pagine di una nuova storia a fumetti, scritta e disegnata da DAW e pubblicata da Gigaciao. I due personaggi, buffi quanto improbabili, sono i protagonisti di una nuova avventura comica e surreale. Riuscirà il Ninja blu a mettere definitivamente al tappeto il suo storico nemico? Il misterioso papero del Giappone – Migliori nemici è una storia nonsense, i cui protagonisti affrontano situazioni epiche ai limiti dell’assurdo, con spade maledette e colpi provenienti da ogni direzione, il tutto condito da un’ironia affilata come una lama. 🔗 Leggi su Screenworld.it

