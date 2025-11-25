Gianni Infantino diventa cittadino del Libano e finanzia un nuovo stadio | È un simbolo del paese

Gianni Infantino diventa cittadino libanese. Il presidente del Libano, Joseph Aoun, ha infatti comunicato al presidente della Fifa, Gianni Infantino, l’approvazione del decreto per concedergli la cittadinanza libanese, come riferito dal presidente della Federazione libanese di calcio (Lfa), Hashem Haidar. “Il decreto che concede la cittadinanza a Infantino arriva perché è una figura pubblica che presta servizi al Libano”, ha spiegato Haidar. Infantino, 55enne italo-svizzero, è sposato con una donna libanese, Leena al-Ashqar. “La cittadinanza non ce l’ho ancora, ma spero presto – aveva dichiarato all’emittente Lbci – Mi sento molto bene e molto orgoglioso, felice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gianni Infantino diventa cittadino del Libano e finanzia un nuovo stadio: “È un simbolo del paese”

News recenti che potrebbero piacerti

Salt Bae e le sue bistecche tra Lionel Messi, Gianni Infantino, Hakan Çalhanoglu e Rafael Leão. "Un tempo i bambini volevano diventare dottore, pilota o calciatore. Ora dicono: 'Un macellaio come Nusret'". Intervista Vai su X

Salt Bae e le sue bistecche tra Lionel Messi, Gianni Infantino, Hakan Çalhanoglu e Rafael Leão. "Un tempo i bambini volevano diventare dottore, pilota o calciatore. Ora dicono: 'Un macellaio come Nusret'". Intervista Vai su Facebook

Fifa, Gianni Infantino cittadino onorario di Reggio Calabria - "Questa onorificenza è per me bella e importante e contribuirà a rafforzare i legami che ho sempre avuto con questa città". Si legge su sport.sky.it

La cittadinanza onoraria di Reggio Calabria a Infantino: "Un luogo unico al mondo" - Il presidente della Fifa Gianni Infantino da ieri si trova a Reggio Calabria e stamattina nella Sala “Battaglia” di Palazzo San Giorgio ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco Giuseppe ... Secondo gazzetta.it

Al presidente della Fifa, Infantino, la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria - "A Gianni Infantino, presidente della FIFA, di origini reggine, sarà conferita la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria". Lo riporta rainews.it