Gianluca Graziosi è il nuovo allenatore della Virtus Aversa

La Virtus Aversa è lieta di annunciare ufficialmente che Gianluca Graziosi sarà il nuovo allenatore della squadra normanna. Una scelta di grande prestigio, figlia della volontà del club di compiere un ulteriore salto di qualità e affidare il progetto tecnico a uno dei profili più autorevoli e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Aversa: Si cambia guida tecnica, arriva Gianluca Graziosi

Prisma La Cascina Taranto, squadra affidata a Pino Lorizio | La decisione dopo l'esonero di coach Gianluca Graziosi

Si separano le strade di Taranto e Graziosi - La società pugliese, delusa dai risultati e dalla classifica di questo primo scorcio di campionato, ha deciso di rimuovere dal suo incarico di primo allenatore il tecnico marchigiano affidando la guid

