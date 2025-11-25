Ghost of yotei sviluppatore licenziato per la battuta su charlie kirk rompe il silenzio

critiche e controversie attorno a “Ghost of Yotei”: il caso della dipartita del developer e le ripercussioni sulla produzione. Il mondo dei videogiochi è spesso soggetto a episodi di denunce, controversie e decisioni che suscitano notevole attenzione pubblica. Uno degli eventi più discussi riguarda il caso di Ghost of Yotei, titolo sviluppato da Sucker Punch. Al centro delle polemiche troviamo la vicenda di uno dei suoi sviluppatori, coinvolto in una serie di eventi che hanno portato alla sua fuoriuscita prima del lancio ufficiale del gioco. l’episodio della rimozione di Drew Harrison e le motivazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ghost of yotei sviluppatore licenziato per la battuta su charlie kirk rompe il silenzio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'aggiornamento di Ghost of Yotei è arrivato: tornerete nel Giappone di Sucker Punch? - facebook.com Vai su Facebook

Ghost of Yotei si aggiorna e introduce la Nuova Partita + dlvr.it/TPS2J8 #GhostOfYotei #NuovaPartita #Patch1_1 #Videogiochi #Sony Vai su X

Ghost of Yotei aveva molti più contenuti in origine, ecco perché sono stati tagliati - Sembrerebbe che Sucker Punch abbia tagliato parecchi contenuti nella versione finale di Ghost of Yotei, che inizialmente ne prevedeva molti di più. Come scrive msn.com

Ghost of Yotei: nel nuovo aggiornamento non c'è solo il New Game Plus, tutte le novità - 100 di Ghost of Yotei, che aggiunge il New Game Plus e tanti altri extra. everyeye.it scrive

Ghost of Yotei: la patch 1.100 aggiunge il New Game Plus, il supporto VRR e altro ancora - Sucker Punch per Ghost of Yotei ha rilasciato la patch che aggiunge il New Game Plus e altre funzioni di gioco come il supporto VR. Scrive vgmag.it