Ghf dalle stragi di affamati alla liquidazione
La Gaza Humanitarian Foundation ha ufficialmente comunicato la fine delle sue attività all’interno della Striscia di Gaza. Era stata fondata a febbraio su impulso e visione dell’amministrazione statunitense e di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
