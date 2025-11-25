La Gaza Humanitarian Foundation ha ufficialmente comunicato la fine delle sue attività all’interno della Striscia di Gaza. Era stata fondata a febbraio su impulso e visione dell’amministrazione statunitense e di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Ghf, dalle stragi di affamati alla liquidazione