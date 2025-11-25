Germania riaprono i mercatini di Natale con rigide misure di sicurezza
In Germania hanno riaperto i tradizionali mercatini di Natale, accompagnati da un dispositivo di sicurezza rafforzato. Le autorità, memori degli episodi degli anni passati, hanno predisposto controlli serrati e misure straordinarie. L’anno scorso, a Magdeburgo, un'auto ha investito i visitatori del mercatino uccidendo cinque donne e un ragazzo e ferendo numerose persone. Ancora più drammatico l'attacco del 2016, quando un camion si lanciò tra la folla al mercatino della Gedächtniskirche di Berlino, provocando 13 vittime e decine di feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
