Germania dall' Harz l' abete rosso di 4 tonnellate per l' albero di Natale del Parlamento tedesco
Dalle montagne innevate dell'Harz arriva l'abete rosso di 4 tonnellate destinato a diventare l'albero di Natale del Parlamento tedesco. La pianta, cresciuta vicino allo stagno di Kuttelbach, è stata selezionata dalle foreste statali della Bassa Sassonia. Il lavoro di taglio, e poi di trasporto, è stato complesso, anche a causa del vento forte, ma la squadra ha operato senza intoppi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
