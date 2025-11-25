Germania | avanti con le forniture militari all’Ucraina avanti con l’indebitamento

Il cancelliere Merz non bada a spese quando si tratta di assistenza militare all’Ucraina. E non dà nemmeno troppa rilevanza al rischio di trascinare la Berlino (e l’Europa) in uno scontro frontale con Mosca. Si preoccupa molto che gli ucraini possano combattere, anzi ritiene che debbano combattere: ha infatti esortato Zelensky a non lasciar andare via troppi ragazzi in età militare, che sono già arrivati a decine di migliaia in Germania da quando il divieto di espatriare è stata allentato. Più Patriot di tutti. A inizio novembre Zelensky in persona aveva annunciato l’ottenimento di due batterie tedesche di Patriot, promesse poco tempo prima dal ministro della Difesa di Berlino Boris Pistorius. 🔗 Leggi su Follow.it

