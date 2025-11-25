Geralt di The Witcher 3 protagonista di sword of Convallaria in nuova collaborazione

l’evento crossover tra Sword of Convallaria e The Witcher 3: Wild Hunt. Una delle collaborazioni più attese nel mondo dei videogiochi sta per diventare realtà: l’integrazione di contenuti ispirati a Geralt di Rivia nel popolare titolo RPG Sword of Convallaria. Questa iniziativa promozionale, annunciata recentemente, permetterà ai giocatori di assumere il ruolo del celebre protagonista attraverso un nuovo skin e un evento dedicato, attivi a partire dal 28 novembre 2025. descrizione della collaborazione e contenuti disponibili. Durante l’evento, i giocatori potranno acquistare la pelle esclusiva di Geralt, il “White Wolf”, e altri contenuti a tema Witcher 3 utilizzando la valuta interna del gioco, gli Astral Gems. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

