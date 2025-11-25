Genova per il 25 novembre il video con le testimonianze

"Ogni parola può essere violenza, nessuna donna deve ascoltare e rimanere in silenzio: non siamo sole", è il messaggio che la sindaca di Genova, Silvia Salis, lancia oggi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nella clip 'Genova per il 25. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

CNA Federmoda – Benvenuti in Atelier 2025 22 novembre | Genova – Centro Storico I piccoli atelier del centro storico hanno aperto le porte alla creatività urbana, trasformando le vie della città in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto di moda e innova - facebook.com Vai su Facebook

Consiglio Comunale di Genova del 18 novembre. Le dirette si possono recuperare su YouTube. fb.watch/DskduR1ZwI/ Vai su X

Genova per il 25 novembre, il video con le testimonianze - Sindaca, giunta e agenti di polizia locale hanno prestato volto e voce per sensibilizzazione. Riporta genovatoday.it

25 novembre a Genova: piazza De Ferrari diventa palcoscenico di danza contro la violenza sulle donne - A Genova il 25 novembre piazza De Ferrari diventa un palco di danza collettiva: “Siamo molte, siamo una”, performance per dire no alla violenza sulle donne. ligurianotizie.it scrive

25 novembre, la maratona video per la giornata contro la violenza sulle donne - Oggi, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Corriere della Sera organizza una maratona streaming, che si potrà seguire sul sito Corriere. Segnala 27esimaora.corriere.it