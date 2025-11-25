Genova per il 25 novembre il video con le testimonianze

Genovatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ogni parola può essere violenza, nessuna donna deve ascoltare e rimanere in silenzio: non siamo sole", è il messaggio che la sindaca di Genova, Silvia Salis, lancia oggi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nella clip 'Genova per il 25. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genova per il 25 novembre, il video con le testimonianze - Sindaca, giunta e agenti di polizia locale hanno prestato volto e voce per sensibilizzazione. Riporta genovatoday.it

genova 25 novembre video25 novembre a Genova: piazza De Ferrari diventa palcoscenico di danza contro la violenza sulle donne - A Genova il 25 novembre piazza De Ferrari diventa un palco di danza collettiva: “Siamo molte, siamo una”, performance per dire no alla violenza sulle donne. ligurianotizie.it scrive

genova 25 novembre video25 novembre, la maratona video per la giornata contro la violenza sulle donne - Oggi, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Corriere della Sera organizza una maratona streaming, che si potrà seguire sul sito Corriere. Segnala 27esimaora.corriere.it

