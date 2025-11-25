Genova avrà l’educazione sessuo affettiva a scuola

Ilsecoloxix.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coinvolte 4 scuole dell'infanzia comunali e circa 300 bambini e bambine. Salis:"È importante oggi più che mai dare un segnale". 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genova avr224 l8217educazione sessuo affettiva a scuola

© Ilsecoloxix.it - Genova avrà l’educazione sessuo affettiva a scuola

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Genova Avr224 L8217educazione Sessuo