Genova avrà l’educazione sessuale affettiva a scuola progetto sperimentale in 4 asili | Video

Coinvolte quattro scuole dell'infanzia comunali e circa 300 bambini e bambine. Salis: "È importante oggi più che mai dare un segnale".

