Gemmato e il risultato di Fratelli d' Italia alle Regionali | Siamo locomotiva del centrodestra
“Fratelli d’Italia si conferma locomotiva del centrodestra in Puglia ottenendo il 18,7% dei voti e aumentando la percentuale di consensi del 50% (con oltre 37mila voti in più nonostante un calo dell’affluenza di oltre 15 punti) rispetto alle scorse elezioni regionali del 2020, quando ottenne il. 🔗 Leggi su Baritoday.it
CENTRODESTRA PUGLIESE Roberto Marti esalta il risultato del Carroccio; Marcello Gemmato rimarca l’ascesa di Fratelli d’Italia - facebook.com Vai su Facebook
Regionali 2025, Gemmato: “Fratelli d'Italia cresce del 50% e ottiene 5 consiglieri in più, ora ferma opposizione” - Marcello Gemmato, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia commenta l'esito del voto ... Come scrive foggiacittaaperta.it
REGIONALI Fratelli d’Italia cresce del 50%: 11 consiglieri e secondo gruppo in Consiglio - Il partito guidato da Giorgia Meloni raggiunge il 18,7% dei consensi, segnando un incremento del 50% rispetto alle elezioni del 2020. Scrive statoquotidiano.it
Bari, Fratelli d’Italia cresce del 50% alle Regionali - Fratelli d’Italia in Puglia sale al 18,7% e conquista 11 seggi. Scrive trmtv.it