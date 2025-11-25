Gemelle Kessler Ellen era malata e depressa Alice no Ma non voleva che la sorella morisse da sola

Un'amica delle due dive ha fornito nuove rivelazioni sul loro suicidio, avvenuto il 17 novembre a Monaco di Baviera: «Alice, come un capitano in alto mare, ha guidato entrambe attraverso il mare della vita. Fino alla fine». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gemelle Kessler, «Ellen era malata e depressa, Alice no. Ma non voleva che la sorella morisse da sola»

Negli ultimi giorni la storia delle gemelle Kessler ha riportato il tema del fine vita dentro il dibattito pubblico. Due donne di 89 anni, icone di un’epoca, che hanno scelto di morire insieme, in Germania, attraverso il suicidio assistito. Una scelta libera, dichiarata n - facebook.com Vai su Facebook

Davanti al suicidio delle gemelle Kessler sono ancor più convinto della bellezza e sacralità della vita. Pur essendo gravemente malato non dirò: “fa schifo” ma continuerò a mostrare ai giovani quanto sia stupendo essere consacrato a Gesù.? In Te, Signore, p Vai su X

Gemelle Kessler, arriva una notizia shock: Ellen era molto malata, ma la verità su Alice sconvolge - A distanza di qualche giorno dalla loro morte, spunta una verità sconvolgente sulle gemelle Kessler: ecco cosa è stato riferito. Scrive donnapop.it

Gemelle Kessler, un’amica rivela: «Ellen era malata e depressa, Alice no, ma non voleva che la sorella morisse da sola» - «Ellen aveva avuto un ictus, problemi cardiaci, ma soprattutto una forte depressione. Scrive msn.com

Gemelle Kessler, il ricordo di Mara Venier: "Le volevo in studio, ma una delle due si era ammalata" - «Era come se me lo sentissi» ci rivela Mara Venier, sgomenta dopo la notizia della morte di Alice ed Ellen Kessler. Da iltempo.it