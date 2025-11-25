Gemelle Kessler Ellen era malata e depressa Alice no Ma non voleva che la sorella morisse da sola

Vanityfair.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'amica delle due dive ha fornito nuove rivelazioni sul loro suicidio, avvenuto il 17 novembre a Monaco di Baviera: «Alice, come un capitano in alto mare, ha guidato entrambe attraverso il mare della vita. Fino alla fine». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

gemelle kessler ellen era malata e depressa alice no ma non voleva che la sorella morisse da sola

© Vanityfair.it - Gemelle Kessler, «Ellen era malata e depressa, Alice no. Ma non voleva che la sorella morisse da sola»

Scopri altri approfondimenti

gemelle kessler ellen eraGemelle Kessler, arriva una notizia shock: Ellen era molto malata, ma la verità su Alice sconvolge - A distanza di qualche giorno dalla loro morte, spunta una verità sconvolgente sulle gemelle Kessler: ecco cosa è stato riferito. Scrive donnapop.it

gemelle kessler ellen eraGemelle Kessler, un’amica rivela: «Ellen era malata e depressa, Alice no, ma non voleva che la sorella morisse da sola» - «Ellen aveva avuto un ictus, problemi cardiaci, ma soprattutto una forte depressione. Scrive msn.com

gemelle kessler ellen eraGemelle Kessler, il ricordo di Mara Venier: "Le volevo in studio, ma una delle due si era ammalata" - «Era come se me lo sentissi» ci rivela Mara Venier, sgomenta dopo la notizia della morte di Alice ed Ellen Kessler. Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Gemelle Kessler Ellen Era