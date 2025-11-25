Gemelle Kessler arriva una notizia shock | Ellen era molto malata ma la verità su Alice sconvolge
La scomparsa di Alice ed Ellen Kessler continua a sollevare domande e ad accendere l’attenzione del pubblico, ma nelle ultime ore stanno emergendo dettagli che rendono il loro addio ancora più toccante. Consegne lasciate in segreto, lettere d’addio e confidenze custodite fino all’ultimo momento: attorno alle due icone dello spettacolo si delinea un quadro intimo e doloroso, rivelato da chi è rimasto loro vicino fino all’ultimo incontro. Ed è proprio da una di queste voci che arriva la ricostruzione più sconvolgente, capace di cambiare la percezione della loro scelta finale. Gemelle Kessler, la verità sulla loro scomparsa: ecco cosa riferisce l’amica. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Altre letture consigliate
Negli ultimi giorni la storia delle gemelle Kessler ha riportato il tema del fine vita dentro il dibattito pubblico. Due donne di 89 anni, icone di un’epoca, che hanno scelto di morire insieme, in Germania, attraverso il suicidio assistito. Una scelta libera, dichiarata n - facebook.com Vai su Facebook
Davanti al suicidio delle gemelle Kessler sono ancor più convinto della bellezza e sacralità della vita. Pur essendo gravemente malato non dirò: “fa schifo” ma continuerò a mostrare ai giovani quanto sia stupendo essere consacrato a Gesù.? In Te, Signore, p Vai su X
Ecco come sono morte le Gemelle Kessler. ''In Germania l'eutanasia assistita è consentita a determinate condizioni'' - Secondo le informazioni fornite dal quotidiano Bild, lunedì a mezzogiorno la polizia criminale è stata informata che le ottantanovenni gemelle Kessle ... Da ildolomiti.it
Addio alle gemelle Alice ed Ellen Kessler: sui social l’omaggio dei fan - La televisione piange le gemelle Alice ed Ellen Kessler, dive in bianco e nero dell’epoca del grande varietà. Riporta amica.it
Alice ed Ellen Kessler, addio alle icone gemelle: spettacolo italiano in lutto - Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono morte a 89 anni. Scrive romait.it