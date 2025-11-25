Geely Talks una nuova idea di mobilità prende forma Tra tecnologia avanzata e apertura al futuro

Dopo lo sbarco ufficiale sul mercato italiano, Geely punta a diventare un player credibile per istituzioni, addetti ai lavori e automobilisti. Non una semplice “nuova casa automobilistica”, ma un marchio che vuole inserirsi nel dibattito sulla mobilità del futuro con contenuti tecnici solidi, un approccio culturale aperto e una strategia costruita su innovazione e design. È in quest’ottica che nasce la collaborazione con il Politecnico di Milano, presentata ai Geely Auto Talks: un osservatorio privilegiato su come Intelligenza Artificiale, ADAS (ovvero i sistemi di assistenza alla guida), elettrificazione e nuove competenze stanno ridisegnando l’automotive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Geely Talks, una nuova idea di mobilità prende forma. Tra tecnologia avanzata e apertura al futuro

Leggi anche questi approfondimenti

LBA. . Quale canzone non può mai mancare in auto? Raccontaci le tue nei commenti Travel Talks presented by Locauto #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook

Geely Talks, una nuova idea di mobilità prende forma. Tra tecnologia avanzata e apertura al futuro - La collaborazione tra il Politecnico di Milano e il marchio cinese fornisce dati e analisi che guidano competenze e innovazione nel settore ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Geely Auto Talks al via a Milano: parte il Rinascimento Tecnologico dell'auto - Un confronto aperto tra istituzioni e Politecnico per disegnare l'auto di domani. Secondo affaritaliani.it

Una nuova Suv elettrica per il mercato globale - La Geely ha presentato la sua nuova Suv elettrica E5, concepita e sviluppata fin dall’inizio per essere commercializzata in tutto il mondo: sarà disponibile con guida a destra o sinistra e già ... Riporta quattroruote.it