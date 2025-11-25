Gaza Hamas ha restituito i resti di un altro ostaggio | in Egitto i mediatori riflettono sulla fase 2 del piano di pace

Come nei casi precedenti, il corpo è stato consegnato chiuso in un feretro agli operatori del Comitato Internazionale della Croce Rossa. La bara è stata poi consegnata all'esercito israeliano e allo Shin Bet, il servizio di sicurezza interna, che si occuperanno del trasferimento in Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

