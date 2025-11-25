gaza hamas consegna il corpo di un altro ostaggio alla croce rossa

Hamas ha consegnato il corpo di un altro ostaggio israeliano alla Croce Rossa nell’ambito dell’ accordo per il cessate il fuoco con Israele nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono l’esercito israeliano (Idf) e lo Shin Bet, l’intelligence interna dello Stato ebraico. “Secondo le informazioni fornite dalla Croce Rossa, la bara di un ostaggio morto è stata consegnata loro e si stanno dirigendo verso le forze delle Idf nella Striscia di Gaza. Hamas è tenuta a rispettare l’accordo e a compiere tutti gli sforzi necessari per restituire gli ostaggi morti”, si legge in un comunicato, riportato da Ynet. I corpi degli ostaggi ancora rimanenti a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

