Gaza Hamas consegna il corpo di un altro ostaggio alla Croce Rossa
Hamas ha consegnato il corpo di un altro ostaggio israeliano alla Croce Rossa nell’ambito dell’ accordo per il cessate il fuoco con Israele nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono l’esercito israeliano (Idf) e lo Shin Bet, l’intelligence interna dello Stato ebraico. “Secondo le informazioni fornite dalla Croce Rossa, la bara di un ostaggio morto è stata consegnata loro e si stanno dirigendo verso le forze delle Idf nella Striscia di Gaza. Hamas è tenuta a rispettare l’accordo e a compiere tutti gli sforzi necessari per restituire gli ostaggi morti”, si legge in un comunicato, riportato da Ynet. I corpi degli ostaggi ancora rimanenti a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
GAZA: IDF SCOPRE DOCUMENTI CHE COLLEGANO HAMAS AL REGIME SIRIANO DI BASHAR AL ASSAD Le Forze di difesa d'Israele accusano il gruppo islamista palestinese Hamas di aver intrattenuto legami con il defunto regime siriano di Bashar al Ass - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Hamas: 33 #palestinesi #uccisi a #Gaza nelle ultime 24 ore #20novembre #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Palestina #Hamas #Netanyahu @tg2000it Vai su X
Gaza, Hamas consegna il corpo di un altro ostaggio alla Croce Rossa - Hamas ha consegnato il corpo di un altro ostaggio israeliano alla Croce Rossa nell'ambito dell'accordo per il cessate il fuoco con Israele nella Striscia di ... Scrive lapresse.it
Gaza, Hamas restituirà corpo ostaggio alle ore 16 locali - I corpi di tre ostaggi uccisi sono ancora detenuti nella Striscia di Gaza: Dror Or, Ran Gvili e il cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak. Lo riporta ilsole24ore.com
Gaza, Idf: “Corpo ostaggio consegnato a Croce rossa” - (Adnkronos) – La Croce rossa ha ricevuto i resti di un ostaggio oggi, domenica 9 novembre. Si legge su ilfattonisseno.it