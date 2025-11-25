Gaza Hamas consegna corpo altro ostaggio | in Israele l’identificazione

Periodicodaily.com | 25 nov 2025

(Adnkronos) – Hamas e la Jihad islamica hanno consegnato il corpo di un ostaggio a Israele. Secondo la Jihad, il corpo è stato ritrovato ieri a Nuseirat, nel centro di Gaza. I militari delle Forze di difesa israeliane nella Striscia di Gaza hanno ricevuto il feretro consegnato alla Croce Rossa nella parte centrale della Striscia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

