Gaza alluvione colpisce le tendopoli | danni e disagi

Martedì, le famiglie sfollate hanno raccolto acqua e fango dalle loro tende a Gaza, cercando di salvare i loro averi dopo che forti piogge hanno colpito il centro della città. I palestinesi che vivono in tendopoli sono stati sferzati dagli acquazzoni e dalle inondazioni mentre lottano per far fronte alla continua carenza di cibo e a un fragile cessate il fuoco, messo alla prova dagli attacchi in corso a Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, alluvione colpisce le tendopoli: danni e disagi

