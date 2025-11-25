Gattorna e Polselli | la pizza verace conquista il Sudamerica
Da Napoli all’altro lato del mondo, dove il vento del Río de la Plata sembra voler custodire profumi e memorie venute da lontano, la pizza verace continua il suo viaggio antico e sempre nuovo, e a guidarla in questo percorso che attraversa oceani e culture è Néstor Gattorna, tecnico del Polselli Team e Ambasciatore AVPN . 🔗 Leggi su 2anews.it
Scopri altri approfondimenti
Polselli tra Napoli e Roma: AVPN e Associazione Pizza Romana approvano le farine della tradizione - C’è un filo invisibile, ma solido come il grano, che lega la storia della pizza alla storia delle farine. Secondo napolivillage.com