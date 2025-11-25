Garlasco la foto di Chiara Poggi insanguinata e la consulenza segreta riapparsa
Consulenze scomparse e poi ricomparse, foto di un volto insanguinato rivelata prima del necessario o forse no. Al centro delle discussioni sul delitto di Garlasco, fanno il loro ritorno due nodi cruciali: la controversa fotografia del corpo di Chiara Poggi mostrata ad Alberto Stasi durante i primi interrogatori e lo strano percorso della consulenza Linarello sul DNA sulle unghie della ragazza assassinata nel 2007, giunta nelle mani di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. La foto di Chiara. Secondo le ricostruzioni, gli investigatori mostrarono a Stasi la foto del corpo insanguinato di Chiara prima dell’interrogatorio, ponendo il dubbio che questo abbia influenzato il racconto dell’allora indagato sulla posizione del corpo e sulle condizioni del volto della vittima. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
Chi ha ucciso Chiara Poggi? "A oggi il colpevole è Alberto Stasi, credo che ormai sia stato acclarato in anni di processi e in più sentenze". Lo ha detto Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco, Ecco le foto della casa la mattina del delitto di Chiara Poggi #Mattino5 Vai su X
Garlasco, nuovi dettagli choc sull'interrogatorio di Stasi: la foto del cadavere di Chiara e i sospetti - Il giallo di Garlasco continua ed emergono dettagli inediti sul delitto costato la vita a Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Come scrive affaritaliani.it
Delitto di Garlasco: le foto del corpo di Chiara Poggi che Stasi “non doveva vedere” - Emergono presunti dettagli sul delitto di Garlasco che potrebbero cambiare tutto. Da newsmondo.it
Garlasco, spunta la donna con la borsa sulla scena. La foto con la sagoma misteriosa che cambia tutto - Il giallo di Garlasco continua, a complicare ulteriormente la situazione, si scopre un dettaglio non da poco sfuggito agli inquirenti che potrebbe essere significativo per risolvere il sempre più intr ... Scrive affaritaliani.it