garlasco la foto di chiara poggi insanguinata e la consulenza segreta riapparsa

Consulenze scomparse e poi ricomparse, foto di un volto insanguinato rivelata prima del necessario o forse no. Al centro delle discussioni sul delitto di Garlasco, fanno il loro ritorno due nodi cruciali: la controversa fotografia del corpo di Chiara Poggi mostrata ad Alberto Stasi durante i primi interrogatori e lo strano percorso della consulenza Linarello sul DNA sulle unghie della ragazza assassinata nel 2007, giunta nelle mani di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. La foto di Chiara. Secondo le ricostruzioni, gli investigatori mostrarono a Stasi la foto del corpo insanguinato di Chiara prima dell’interrogatorio, ponendo il dubbio che questo abbia influenzato il racconto dell’allora indagato sulla posizione del corpo e sulle condizioni del volto della vittima. 🔗 Leggi su Panorama.it

