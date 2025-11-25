Garlasco De Rensis si arrende da Giletti | Basta così… cos’è successo

News tv. Garlasco, De Rensis si arrende dopo quelle parole: “Basta così”. Cosa è successo – Il delitto di Garlasco rimane uno degli episodi più discussi e controversi della cronaca nera italiana. A distanza di anni dall’ omicidio di Chiara Poggi, l’attenzione mediatica e il dibattito pubblico sul caso sono ancora vivi. Nonostante una sentenza definitiva, il processo non ha mai chiarito del tutto i dubbi, soprattutto riguardo al movente, un elemento che continua a dividere esperti e opinione pubblica. Garlasco, De Rensis si arrende dopo quelle parole: “Basta così”. Cosa è successo. Le indagini e i vari processi che hanno scandito la vicenda Poggi hanno lasciato numerosi aspetti ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, De Rensis si arrende da Giletti: “Basta così…”, cos’è successo

