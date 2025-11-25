Garbagnate Milanese due donne anziane travolte da un camion sulle strisce pedonali | una è gravissima
Garbagnate Milanese, 25 novembre 2025 – Grave incidente stradale oggi pomeriggio a Garbagnate Milanese. Due donne di 74 e 75 anni, residenti in città, sono state investite da un camion mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali. Ad avere la peggio è stata la 74enne che è stata travolta insieme alla bici, che portava a mano, sotto il camion rimanendo incastrata con le gambe. Dopo le prime cure mediche sul posto è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza in prognosi riservata. Investimento pedone Garbagnate Milanese - per redazione Milano metropoli - foto SpfAnsa L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 15 sulla strada provinciale 233 all'incrocio con viale Primo Maggio, proprio davanti all'Esselunga di Santa Maria Rossa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi) del Comune organizza questo interessante convegno, in collaborazione con Epar, Confadri, FonARCom. Scopri il servizio: https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/servizio/occ-organismo-di-composizione-d Vai su Facebook
Due donne anziane travolte da un camion sulle strisce pedonali: una è gravissima - L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 15 sulla strada provinciale 233 all'incrocio con viale Primo Maggio, all'altezza del sottopasso di via Kennedy ... Secondo ilgiorno.it
Camion investe due donne che attraversano la strada: una rischia di perdere una gamba - L’incidente è avvenuto questo pomeriggio a Garbagnate Milanese. Da fanpage.it
Garbagnate Milanese (Mi), operazione congiunta contro il traffico di armi - Un importante sequestro armi a Garbagnate Milanese è avvenuto nei giorni scorsi ad opera della Polizia di Stato in collaborazione con ... Da ilmetropolitano.it