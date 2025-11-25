Galla Placidia e i pini da salvare
Dopo aver visitato il mausoleo di Galla Placidia, a Ravenna, restano impresse nei ricordi tante cose: non solo la bellezza dei mosaici che ne fanno patrimonio Unesco, ma anche il silenzio del giardino che l'avvolge, con dei bellissimi pini. Ecco, quell'immagine rischia ora di cambiare per sempre: gli alberi sembrerebbero a rischio caduta e per questo motivo la Diocesi che ha responsabilità sull'area - dopo aver coinvolto la Soprintendenza - ne ha comunicato l'abbattimento. A Ravenna si è sollevata una protesta, con tanto di manifestazioni, capeggiata da Italia Nostra, associazione che difende il patrimonio storico e naturale; il loro punto di vista è condivisibile: non ci sono alternative all'abbattimento dei pini? E soprattutto, la situazione è veramente così grave? Ecco, su questo la chiarezza non c'è. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
