Furto nella villa di Jamie Vardy | colpo da 100mila euro

Sport.quotidiano.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 25 novembre 2025 - La villa sul lago di Garda dove vive Jamie Vardy, attaccante inglese della Cremonese, è finita nel mirino di una banda di ladri che ha colpito approfittando dell’assenza del calciatore e della sua famiglia. Il blitz è avvenuto domenica 23 novembre, in concomitanza con la partita interna dei grigiorossi contro la Roma. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, almeno tre persone avrebbero osservato per giorni i movimenti del 38enne e dei suoi familiari, aspettando il momento in cui l’abitazione di Salò sarebbe rimasta vuota. Una volta certi che nessuno fosse in casa, i malviventi avrebbero forzato una finestra e agito rapidamente, puntando a oggetti facilmente trasportabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

furto nella villa di jamie vardy colpo da 100mila euro

© Sport.quotidiano.net - Furto nella villa di Jamie Vardy: colpo da 100mila euro

Leggi anche questi approfondimenti

furto villa jamie vardyFurto nella villa di Jamie Vardy: colpo da 100mila euro - Roma, una banda di ladri ha preso di mira la villa sul lago di Garda del centravanti inglese ... Scrive sport.quotidiano.net

furto villa jamie vardyVardy, furto nella villa sul Lago di Garda: i ladri scappano con 100 mila euro, hanno seguito moglie e figli. Cosa è successo - La villa dell'attaccante inglese a Salò, sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda ... Come scrive msn.com

furto villa jamie vardyJamie Vardy, furto nella villa sul lago di Garda: colpo da 100mila euro - Il bottino del furto, secondo una prima stima, si aggirerebbe intorno ai 100mila euro. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Furto Villa Jamie Vardy