Furto nella villa di Jamie Vardy | colpo da 100mila euro
Milano, 25 novembre 2025 - La villa sul lago di Garda dove vive Jamie Vardy, attaccante inglese della Cremonese, è finita nel mirino di una banda di ladri che ha colpito approfittando dell’assenza del calciatore e della sua famiglia. Il blitz è avvenuto domenica 23 novembre, in concomitanza con la partita interna dei grigiorossi contro la Roma. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, almeno tre persone avrebbero osservato per giorni i movimenti del 38enne e dei suoi familiari, aspettando il momento in cui l’abitazione di Salò sarebbe rimasta vuota. Una volta certi che nessuno fosse in casa, i malviventi avrebbero forzato una finestra e agito rapidamente, puntando a oggetti facilmente trasportabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
La villa di Jamie Vardy sul lago di Garda è stata presa di mira mentre l’attaccante era in campo con la Cremonese. Un dettaglio sulla tempistica del furto fa pensare a un’azione studiata nei minimi particolari: https://fanpa.ge/2L0F5 - facebook.com Vai su Facebook
Vardy in campo, ladri in casa: furto nella villa sul Garda, bottino da 100mila euro #vardy #cremonese #ladri sportmediaset.mediaset.it/calcio/cremone… Vai su X
Furto nella villa di Jamie Vardy: colpo da 100mila euro - Roma, una banda di ladri ha preso di mira la villa sul lago di Garda del centravanti inglese ... Scrive sport.quotidiano.net
Vardy, furto nella villa sul Lago di Garda: i ladri scappano con 100 mila euro, hanno seguito moglie e figli. Cosa è successo - La villa dell'attaccante inglese a Salò, sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda ... Come scrive msn.com
Jamie Vardy, furto nella villa sul lago di Garda: colpo da 100mila euro - Il bottino del furto, secondo una prima stima, si aggirerebbe intorno ai 100mila euro. Lo riporta tg24.sky.it