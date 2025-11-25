Milano, 25 novembre 2025 - La villa sul lago di Garda dove vive Jamie Vardy, attaccante inglese della Cremonese, è finita nel mirino di una banda di ladri che ha colpito approfittando dell’assenza del calciatore e della sua famiglia. Il blitz è avvenuto domenica 23 novembre, in concomitanza con la partita interna dei grigiorossi contro la Roma. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, almeno tre persone avrebbero osservato per giorni i movimenti del 38enne e dei suoi familiari, aspettando il momento in cui l’abitazione di Salò sarebbe rimasta vuota. Una volta certi che nessuno fosse in casa, i malviventi avrebbero forzato una finestra e agito rapidamente, puntando a oggetti facilmente trasportabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Furto nella villa di Jamie Vardy: colpo da 100mila euro