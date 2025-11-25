Furto in un bar in piena notte ma scatta l' allarme | il ladro tenta la fuga su un' auto rubata
Furto in un bar, ladro in manette. E’ quanto accaduto nella notte di sabato 22, a Ferrara. Un uomo di origine straniera, infatti, si è introdotto all’interno di un’attività commerciale del centro per rubare sia la merce, sia il denaro contenuto nella cassa. Il malvivente non ha però fatto i conti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
