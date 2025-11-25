Furto in casa Vardy svaligiata la villa di Como | a quanto ammonta il bottino
Non è stato certamente un bel rientro a casa quello di Jamie Vardy: al nuovo attaccante della Cremonese giunto in Italia quest'estate per giocare il campionato di Serie A è stata svaligiata la villa sul lago di Como da alcuni malviventi che si sono intrufolati in assenza del calciatore. Il valore del bottino. La villa di Salò, sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda di almeno tre persone secondo le prime informazioni: le forze dell'ordine sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Quasi certamente Vardy era un "osservato speciale" per quanto riguarda gli spostamenti e permettere ai ladri di entrare in villa indisturbati in sua assenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ladri in casa in zona Treviso, dopo il furto scatta la ronda: 40 a caccia della banda con droni, bastoni e chiavi inglesi - facebook.com Vai su Facebook
Furto anche in una casa di Broni: vetri spaccati, ladri via con 200 euro ift.tt/6noTlQt Vai su X
Furto in casa Vardy, svaligiata la villa di Como: a quanto ammonta il bottino - Non è stato certamente un bel rientro a casa quello di Jamie Vardy: al nuovo attaccante della Cremonese giunto in Italia quest'estate per giocare il campionato di Serie A è stata svaligiata la villa ... Lo riporta ilgiornale.it
Svaligiata la villa di Jamie Vardy a Salò: bottino da 100mila euro tra orologi, gioielli e banconote - Furto nella villa a Salò del calciatore Jamie Vardy: banda individua l’assenza del bomber e porta via beni per centomila euro. blitzquotidiano.it scrive
Salò, svaligiata l’abitazione del calciatore Jamie Vardy: furto da 100mila euro - Il ladro ( o i ladri) hanno messo le mani su un prezioso orologio Patek Philippe ed alcuni gioielli. Scrive quibrescia.it