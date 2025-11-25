Furto al Louvre preso il quarto membro della banda | fermati altri 3 sospetti

Nonostante i progressi nelle indagini, i preziosi rubati, dal valore stimato di quasi 90 milioni di euro, non sono stati ancora rintracciati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Furto al Louvre, preso il quarto membro della banda: fermati altri 3 sospetti

Furto al Louvre, ombre e messaggi fasulli intorno al tesoro. Una società israeliana: «Sul dark web i ladri ci hanno chiesto 8 milioni in cripto» Vai su X

Fermato il quarto e ultimo uomo sospettato del furto al Louvre - Un uomo sospettato di essere l’ultimo membro del commando che ha rubato dal Louvre i gioielli della corona francese è stato arrestato. Secondo agenzianova.com

Furto al Louvre, virili le foto (fake) dei ladri sexy: «Sono i gioielli della Corona» - Continua la saga sul furto del secolo, quello commesso al Louvre lo scorso 19 ottobre, in cui erano stati rubati 8 gioielli della corona francese per un valore di 88 milioni di euro – ma stavolta su ... Si legge su leggo.it

Il Louvre riapre e viene preso d’assalto, la direttrice fa mea culpa: la caccia ai ladri, le piste e il restauro difficile (ma possibile) della corona - «Non siamo riusciti a proteggere quei gioielli, che rappresentano la Francia nel mondo», dice la direttrice del ... corriereadriatico.it scrive